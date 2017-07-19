В центрах для беженцев в Эстонии находятся 57 человек

По состоянию на конец июня в центрах для беженцев Вао и Вягева находилось 57 человек.

В центре Вао в конце июня находились 40 человек, в том числе 31 соискатель убежища и девять получивших вид на жительство беженцев. В центре – 17 детей, десять женщин и девять семей.

В центре Вао проживают люди из девяти стран. Больше всего в нем людей из Грузии, Шри-Ланки, Украины и Албании.

В центре Вягева проживают 17 человек, в том числе шесть детей и пять семей. Жители центра родом из Армении, Украины и Ирана.

По состоянию на начало апреля в центрах Вяо и Вягева находилось в общей сложности 55 человек.