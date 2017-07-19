Прибыль Swedbank в Эстонии за полгода составила 90 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за шесть месяцев 2017 года достигла 89,5 миллиона евро, что означает 6-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2016 года. Основная причина – рост доходов.

"Эстонская экономика быстро растет, что находит отражение также в спросе на кредиты как у предприятий, так и у частных лиц. Особенно хочу подчеркнуть, что кредитные портфели наших малых и средних предприятий с начала года выросли соответственно на 6% и 5%. Это говорит о том, что и малые предприятия находят возможности для роста", – сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт.

"В этом году мы уделяем особое внимание привлечению рабочей силы за пределами Таллинна. В XXI веке люди ждут от работодателя гибких условий труда и возможностей для удалtнной работы. Поэтому мы, как работодатель, стали создавать более гибкие рабочие места вне Таллинна с тем, чтобы люди могли делать карьеру в Swedbank, не переезжая в столицу. В 2017 году мы создадим 50 дополнительных рабочих мест в Тарту и еще 50 – в других городах Эстонии", – добавил он.

Кредиты и вклады

Объем кредитного портфеля вырос на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом благодаря росту жилищных кредитов, потребительских кредитов и лизинга.

Объем вкладов вырос на 5%, в основном за счет вкладов домохозяйств.

Отчисления на кредитные убытки составили в 2017 году 0 евро по сравнению с 3,5 млн евро в 2016 году.

Доходы и расходы

Чистый процентный доход уменьшился на 0,5%. Основная причина – более низкие процентные ставки на рынке, в то же время достигнутому результату способствовали увеличившиеся объемы кредитов.

Чистый доход от оказанных услуг увеличился на 2%. Этому способствовал рост доходов от управления активами и от обработки платежей.

Совокупные расходы выросли на 2%. В основном это связано с более высокими затратами на персонал. Расходы на управление конторами уменьшились.