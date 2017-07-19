Белый дом: Трамп и Путин встречались на G20 дважды

"На полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге у президентов США и России, помимо официальных двухчасовых переговоров, состоялась еще одна, неофициальная краткая встреча, сообщил Белый дом.

Сообщается, что второй разговор Трампа с Путиным состоялся во время ужина для глав государств, через несколько часов после их первой встречи, продолжавшейся больше двух часов, передает Би-Би-Си.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома, на которого ссылаются СМИ, не сообщил конкретных деталей второго разговора Трампа с Путиным.

Однако сообщения некоторых СМИ о том, что это был "секретный ужин" двух президентов, Трамп в "Твиттере" назвал "фейковой новостью".

Большая часть первой – формальной – встречи Трампа с Путиным была посвящена обсуждению предполагаемого вмешательства России в американские выборы. После той встречи российский президент заявил, что ему кажется, что Трамп принял его заверения в том, что Москва не вмешивалась в выборы президента США.

Американские СМИ написали, что второй разговор двух президентов продолжался примерно час. Однако подтвердивший факт второго контакта двух президентов высокопоставленный представитель Белого дома описал его как "короткий разговор", а не "вторую встречу".

Газета Washington Post написала, что примерно в середине ужина для глав государств Дональд Трамп встал из-за стола и пересел со своего места на свободное место рядом с Владимиром Путиным. Трамп был один, а с Путиным был его официальный переводчик.

По мнению газеты, тот факт, что Трамп сам инициировал второй контакт, показывает, как сильно американский президент жаждал установить дружеские отношения с Путиным в ходе саммита в Германии.

Сообщения о втором разговоре Трампа с Путиным наверняка вызовут новый всплеск критики в адрес президента США в конгрессе, в том числе и со стороны республиканцев.

Все это происходит на фоне не утихающего скандала вокруг обвинений в сговоре президентской команды с Кремлем, разгоревшегося с новой силой после того, как стало известно, что Дональд Трамп-младший в ходе президентской кампании 2016 года встречался с российским юристом в расчете получить компромат на соперника его отца, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Первым еще об одном контакте Трампа и Путина рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер. Он сообщил Washington Post, что узнал о встрече от двух участников ужина глав государств, который были ее свидетелями.