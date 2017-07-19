В среду днем ожидается +15...+20 градусов

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rus.err.ee

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Вице-мэр Пярну: грустная перспектива - жить 10 лет без железной дороги
По оценке Swedbank, финансовое здоровье эстонских предприятий остается хорошим.По оценке Swedbank, финансовое здоровье эстонских предприятий остается хорошим.
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Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.
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Испытания дрона на карьере "Нарва".Испытания дрона на карьере "Нарва".
На карьере "Нарва" испытывают дроны для повышения эффективности процессов добычи сланца
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Во вторник вечером в Таллинне завершились Дни моря, в рамках которых в столицу Эстонии зашли крупнейшие в мире парусники, участвующие в международной регате The Tall Ships Races.

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Совет Фонда интеграции и миграции или MISA выбрал новым руководителем Ирене Кяосаар.

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В общем зачете ЧМ по водным видам спорта лидируют Россия и Китай
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Важное решение на встрече министров ЕС: в Таллинне подписана декларация о сети 5G
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