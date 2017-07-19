В среду днем ожидается +15...+20 градусов

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Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Во вторник вечером в Таллинне завершились Дни моря, в рамках которых в столицу Эстонии зашли крупнейшие в мире парусники, участвующие в международной регате The Tall Ships Races.
Совет Фонда интеграции и миграции или MISA выбрал новым руководителем Ирене Кяосаар.
Министр госуправления Яак Ааб сказал, что программа инвестирования в развитие региона Ида-Вирумаа не заморожена. Сейчас идет подготовительная работа и разработка предложений. Конкретная программа может быть готова в конце августа или начале сентября.
Играем вместе со Спасательным департаментом
С 17 по 21 июля – викторина Спасательного департамента и Радио 4