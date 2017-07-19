Композитор Ивар Муст хочет отсудить у Põltsamaa Felix более 60 000 евро

Композитор Ивар Муст, который является одним из соавторов победившей на "Евровидении" и в 2001 году эстонской песни, требует через суд у компании Põltsamaa Felix более 60 000 евро, поскольку считает, что фирма десятки лет использовала созданную им мелодию "Põltsamaa, ehtne ja hea" без его согласия.

Муст требует в иске к AS Põltsamaa Felix плату за авторские права в размере 50 000 евро, а также полученный во время незаконного использования его творения доход в размере 10 000 евро и 1981,60 евро в качестве возмещения ущерба плюс проценты.

Согласно иску, компания Põltsamaa Felix использует созданную Иваром Мустом в 1994 году мелодию в различных аранжировках и в исполнении разных артистов во многих рекламных кампаниях по сегодняшний день.

Муст упрекает компанию в том, что у него, как автора, не спрашивали права на использование мелодии в бизнес-целях и не платили ему плату за авторские права и лицензию.

Присяжный адвокат, представляющий интересы Põltsamaa Felix, Антс Нымпер сказал ERR, что после предъявления иска против компании Ивар Муст неоднократно менял список претензий в связи с нарушением авторских прав. "Суд дал Ивару Мусту дополнительное время для уточнения требований. Тогда и AS Põltsamaa Felix станет понятно, в чем именно заключается вменяемое в вину нарушение", – сказал Нымпер.

Представляющие интересы Муста присяжные адвокаты Аннели Ааб и Айвар Пилв сказали, что компания Põltsamaa Felix выбрала тактику полного отрицания и старалась под различными предлогами оспорить как авторское право Ивара Муста на созданную им мелодию, используемую длительное время, так и его право получать за это плату.

Муст в конце 2015 года пытался достичь с Põltsamaa Felix внесудебного соглашения и обращался к скандинавской фирме Orkla Foods, которой принадлежит Põltsamaa Felix, но безуспешно.

Предварительное слушание пройдет в Тартуском уездном суде 22 августа.