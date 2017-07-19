ФОТО: в рамках пилотного проекта в Какумяэ посылки будут доставлять роботы

Работающая под торговым знаком Omniva эстонская государственная логистическая компания AS Eesti Post летом в столичном районе Какумяэ будет тестировать роботов по доставке бандеролей и посылок Starship, а также фургон Mercedes-Benz Robovan по развозке дронов.

В рамках рассчитанного на лето пилотного проекта будут использовать фургон Robovan и восемь роботов-доставщиков.

Mercedes-Benz Vans и Starship Technologies впервые ознакомили с концепцией Robovan в сентябре 2016 года.

Рийгикогу в этом году принял правовые акты, которые позволяют роботам-курьерам перемешаться по тротуарам. Как предполагается, уже через 10 лет в Эстонии роботы смогут взять на себя до 80% услуги по доставкам "на последней миле".

Omniva стала первым в мире предприятием, которое тестирует решения, предлагаемые Robovan, а также производимых Starship роботов-курьеров.

Starship Technologies строит автономных роботов-курьеров, способных доставить товар за 15-30 минут в радиусе трех километров. Роботы перемещаются самостоятельно, но постоянно под контролем человека, который в любой момент может перенять управление.