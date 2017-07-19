В рамках пилотного проекта в Какумяэ посылки будут доставлять роботы

В среду в Эстонском музее под открытым небом Omniva запустит пилотный проект роботизированной доставки посылок с помощью почтовых роботов Starship и Mercedes-Benz Robovan. Omniva будет тестировать созданные для транспортировки почтовых роботов автофургоны Robovan, доставляя посылки в Какумяэ в течение этого лета.

Mercedes-Benz Vans и Starship Technologies представили концепцию задуманного для загрузки и транспортировки почтовых роботов автофургона Robovan в сентябре 2016 года. Это решение, которое в будущем призвано значительно упростить логистику так называемой "последней мили".

Пилотный проект откроют министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, председатель правления Omniva Йоона Салувеэр, исполнительный директор и основатель Starship Technologies Ахти Хейнла, руководитель будущего транспорта Mercedes-Benz Vans Штефан Маурер и руководитель логистики "последней мили" Mercedes-Benz Vans Стивен Казих.