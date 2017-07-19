В ходе строительства автовокзала в Нарве под асфальтом обнаружили булыжную мостовую. Нарвитяне в интернете начали активно обсуждать возможность ее сохранения. Власти города подключились к этому обсуждению и рассматривают варианты сохранения кусочка старой Нарвы.

В конце июня началось строительство нового автовокзала в Нарве. Работы должны завершиться в конце сентября. В ходе подготовительных работ строители сняли слой асфальта на площади и подъездах к вокзалу, под которым обнаружилась булыжная мостовая довоенных времен.

На нарвском сайте seti.ee 17 июля начался опрос горожан - к 19 июля в опросе приняли участие 1213 человек. За сохранение брусчатки проголосовало 990 человек (81,6%), за асфальт - 223 человека (18,4%).

Поскольку опрос стихийный, городские власти решили эту тему взять под контроль.

Как сообщил председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов, руководство города рассматривает различные варианты сохранения каменной кладки на привокзальной площади.

"В каких местах и в каком объеме она будет сохранена, зависит от целого ряда факторов: соблюдение современных требований и нормативов в дорожном строительстве, интересы пешеходов, имеющих трудности с передвижением, возможности изменения условий договора, заключенного в рамках конкурса госпоставки, необходимость изменения строительного проекта. Важно также учесть сроки строительства вокзала и дополнительные финансовые средства, которые могут потребоваться при изменении хода реконструкционных работ", - сообщил Ефимов.

На состоявшемся совещании с участием руководства города и специалистов, было предложено два варианта сохранения старинной мостовой. После проведения всех необходимых финансовых расчетов, будет принято окончательное решение, о котором проинформируют общественность.