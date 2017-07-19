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ФОТО и панорамный обзор: бывшие камеры КГБ на улице Пагари впервые откроют для посетителей ({{commentsTotal}})

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В субботу, 22 июля, для посетителей впервые откроют находящиеся в Старом городе по адресу Пагари, 1 бывшие тюремные камеры КГБ. В день открытия тюремные камеры будут открыты с 13:00 до 01:00.

Гиды расскажут истории о тюремных камерах КГБ в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 (примерно 20 мин). Также состоятся две ночные экскурсии с гидами в 23:00 и 00:00.

"Во время советской оккупации в здании на улице Пагари находилась следственная тюрьма, откуда многие больше не возвращались к своим родным. До сих пор недоступные для посетителей камеры напомня, как важно беречь свободу. Кроме того, возможность посетить эти места дополнит экспозицию о преступлениях против личности в Музее оккупаций, подготовленную к 100-летию ЭР", - отметил министр культуры Индрек Саар.

Построенный в 1912 году жилой дом на улице Пагари имел большое значение в истории Эстонии. После провозглашения Эстонской Республики, в доме несколько раз собиралось Временное правительство, а в период Освободительной войны и последующей независимости, в здании располагалось военное министерство и главный штаб армии. В 1941 году Народный комиссариат внутренних дел СССР стал использовать подвал здания в качестве тюремных камер. Тюрьму использовали только до 1950 года, но происходящее в ее стенах до сих пор осталось в памяти людей.

Экспозиция тюремных камер КГБ была организована Музеем оккупаций совместно с Эстонским институтом памяти и Эстонским обществом охраны памятников старины. Проект открытия тюремных камер КГБ поддерживают Министерство культуры, Эстонский культурный капитал, Эстонский военный музей – музей генерала Лайдонера и Музей оккупаций.

Редактор: Дина Малова

тюремная камеракгб


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