Государственным музеям Эстонии могут повысить арендную плату

Об этом в среду, 19 июля, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на газету Eesti Ekspess, в распоряжении которой оказался договор государственного предприятия с Музеем Миккеля, позволяющий повысить арендную плату в одностороннем порядке с учетом изменения индекса потребительских цен.

Член правления RKAS Танель Тийтс хочет ввести такую же систему и в отношении KUMU, Эстонского национального музея, здания Морского музея в Летной гавани и ряда других небольших музеев.

Издание отмечает, что если музеи с повышением аренды не согласятся, то Riigi Kinnisvara может сократить объемы оказываемых им административных услуг.