С 20 июля на перекрестке Хааберсти изменится порядок движения

В четверг, 20 июля, Nordecon AS начнет строительство пешеходного тоннеля на улице Эхитаяте. По этой причине на отрезке улицы от Ыйсмяэ теэ до Палдиского шоссе будет закрыто движение.

Движение будет закрыто в конце улицы Эхитаяте и на большом круговом перекрестке. Объезд закрытого участка будет проходить по улице Ыйсмяэ.

На закрытом для движения отрезке дороги в направлении Табасалу в начале улицы Раннамыйза будет построен небольшой перекресток с круговым движением.

Начиная с 20 июля Палдиское шоссе будет открыто в обоих направлениях.

21 июля на Палдиском шоссе, начиная от улицы Мыйза и до заправки Cirkle K, движение будет направлено по новой правой полосе, а с улицы Мыйзапыллу будет открыт проезд на Палдиское шоссе.