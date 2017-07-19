В четверг жители Каламая останутся без горячей воды

В четверг, 20 июля, в связи с ремонтом теплотрассы в столичном микрорайоне Каламая будет нарушена подача горячей воды.

Об этом в среду, 19 июля, сообщило предприятие Utilitas.

Ремонт теплотрассы начнут в 9 утра и закончат не позднее 21:00.

В это время будет нарушена подача горячей воды в домах на бульваре Пыхья, а также улицах Нийне, Калью, Вана-Каламая и Суур-Патарей.

Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.