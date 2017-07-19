В четверг жители Каламая останутся без горячей воды ({{commentsTotal}})
В четверг, 20 июля, в связи с ремонтом теплотрассы в столичном микрорайоне Каламая будет нарушена подача горячей воды.
Об этом в среду, 19 июля, сообщило предприятие Utilitas.
Ремонт теплотрассы начнут в 9 утра и закончат не позднее 21:00.
В это время будет нарушена подача горячей воды в домах на бульваре Пыхья, а также улицах Нийне, Калью, Вана-Каламая и Суур-Патарей.
Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет.
Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.
Редактор: Сергей Михайлов