Глава Генштаба армии Франции ушел в отставку из-за разногласий с Макроном

Начальник Генштаба армии Франции генерал Пьер де Вилье в среду подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Эммануэлем Макроном в связи с его планами по сокращению расходов на оборону, сообщает Le Figaro.

"В существующих обстоятельствах я считаю, что я больше не в состоянии обеспечивать модель армии, которая необходима для защиты Франции и французов сегодня и завтра", – говорится в заявлении де Вилье, передает Интерфакс.

Глава государства Эмманюэль Макрон принял отставку генерала.

Ранее стало известно, что власти Франции планируют сократить расходы на оборону в 2017 году на 850 млн евро. Подобное решение Макрона вызвало резкую критику со стороны многих французских военачальников, в частности, начальника Генштаба. На прошлой неделе де Вилье предупредил, что готов уйти в отставку, если в 2018 году французская армия вновь не получит достаточного финансирования.