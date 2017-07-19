Торговцы: установка касс самобслуживания не лишила кассиров работы

По словам представителей магазинов, клиенты хорошо приняли кассы самообслуживания, при этом автоматизация процесса не лишила кассиров работы.

Представители Rimi, Selver и COOP Eesti Keskühistu сообщили радионовостям ERR, что использование касс самообслуживания становится все популярнее.

Руководитель проекта касс самообслуживания в Rimi Кайза Тяновер отметила, что процент покупателей, использующих такой вариант покупки товара, повысился. "Люди привыкли к кассам самообслуживания в наших магазинах", - подтвердила она.

Хотя такие кассы появились в Rimi всего полтора года назад, по словам Тяновер, их использует треть покупателей.

В магазине Selver первая касса такого типа появилась в 2011 году, сегодня их использует 25% покупателей или около 150 000 человек.

В результате внедрения касс нового типа, кассиров стало меньше на 5-10%.

Руководитель бизнес-учета магазина Selver Кристьян Андерсон отметил, что сокращение количества кассиров — не цель введения касс самообслуживания.

"Мы не скрываем, что найти хорошего кассира тяжело, однако это точно не является причиной введения услуги. Мы считаем, что используя пульты, человек может быстрее совершить покупку. Также касса самообслуживания — это часть инноваций, которые мы, будучи торговцами, хотим предлагать своим клиентам", - сказал он.

Представители других торговых сетей утверждают, что количество кассиров в результате появления касс самообслуживания не сократилось. Также никто из них не считает, что в будущем работа кассиров станет не нужна.

Кассы нового типа наиболее популярны в Харьюмаа, там же эта услуга наиболее распространена. Но в то же время по утверждению представителя Coop, чаще всего такие кассы используются в Тарту в магазине Kvartali Maksimarket.

Директор по коммуникациям COOP Eesti Keskühistu Мартин Мийдо отметил, что важно использовать наиболее подходящий тип касс в зависимости от типа покупок.

"Если планируется сделать большую покупку, то советуем использовать пульты. Второй вариант, где товары сканируются на кассе, подходит для быстрых и небольших покупок", - посоветовал он.