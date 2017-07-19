Симсон оправдывает идею давать гражданство владельцам серых паспортов

Владельцы паспортов иностранца или серых паспортов не использовали возможность получить гражданство другой страны, и это показывает их желание жить в Эстонии, считает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Симсон прокомментировала в новой программе ERR.ee "Otse uudistemajast" идею, высказанную коллегой по партии, европарламентарием Яной Тоом, дать владельцам так называемых серых паспортов гражданство Эстонии, сказав, что эти люди показали свою добрую волю жить в Эстонии.

"У них была возможность получить гражданство какого-то другого государства, но эти люди не воспользовались ею в течение 26 лет", – сказала она.

По мнению министра, проблема эстонского государства в том, что этих людей не смогли побудить к активности. "Будем стараться вывести этих людей из пассивности, сделать языковые курсы доступными", – сказала она, добавив, что безразличие не приводит к прогрессу.

"Нам нужны политики, которые напоминают государству о том, что у нас есть такие проблемы", – сказала Симсон.

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас ранее говорил, что хотя он поддерживает предоставление гражданства в облегченном порядке обладателям серых паспортов, но политика гражданства во время действующего правительства не изменится.