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Власти Таллинна отказались предоставлять Британии холл "Тондираба" в бесплатную аренду ({{commentsTotal}})

Ледовый холл
Ледовый холл "Тондираба". Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Мэрия Таллинна ответила отказом на просьбу посольства Великобритании предоставить в бесплатную аренду ледовый холл "Тондираба" для проведения в нем гонок на дронах.

С соответствующей просьбой к городскому управлению обратилась посол Великобритании в Эстонии Тереза Баббер.

По ее словам, гонки на дронах набирают популярность по всему миру, а с 6 по 7 сентября международные соревнования среди любителей беспилотников планируется провести в Таллинне.

Их проведению оказывает поддержку и посольство Британии, которое попросило власти Таллинна на два дня бесплатно предоставить для соревнований холл "Тондираба".

В ответном письме исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас с сожалением отметил, что 6 и 7 сентября холл "Тондираба" уже арендован для других мероприятий.

В то же время он выразил надежду на то, что организаторы гонок на дронах могут найти в Таллинне другую подходящую площадку для соревнований.

Редактор: Сергей Михайлов



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ЭСТОНИЯ
Ледовый холл Ледовый холл
Власти Таллинна отказались предоставлять Британии холл "Тондираба" в бесплатную аренду

Мэрия Таллинна ответила отказом на просьбу посольства Великобритании предоставить в бесплатную аренду ледовый холл "Тондираба" для проведения в нем гонок на дронах.
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