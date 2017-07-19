Власти Таллинна отказались предоставлять Британии холл "Тондираба" в бесплатную аренду ({{commentsTotal}})
Мэрия Таллинна ответила отказом на просьбу посольства Великобритании предоставить в бесплатную аренду ледовый холл "Тондираба" для проведения в нем гонок на дронах.
С соответствующей просьбой к городскому управлению обратилась посол Великобритании в Эстонии Тереза Баббер.
По ее словам, гонки на дронах набирают популярность по всему миру, а с 6 по 7 сентября международные соревнования среди любителей беспилотников планируется провести в Таллинне.
Их проведению оказывает поддержку и посольство Британии, которое попросило власти Таллинна на два дня бесплатно предоставить для соревнований холл "Тондираба".
В ответном письме исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас с сожалением отметил, что 6 и 7 сентября холл "Тондираба" уже арендован для других мероприятий.
В то же время он выразил надежду на то, что организаторы гонок на дронах могут найти в Таллинне другую подходящую площадку для соревнований.
Редактор: Сергей Михайлов