Валев Калд: ОЛПЭ пойдет на выборы как под своим именем, так и в составе избирательных союзов

Несмотря на то, что до подачи избирательных списков на выборах в местные органы власти остается почти месяц, небольшие внепарламентские партии активно готовятся выступить в муниципалитетах и ведут постоянную работу по формированию своих списков. Председатель Объединенной Левой партии Валев Калд в интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой рассказал, что партия готовится выступить на местных выборах как по списку ОЛПЭ, так и в составе избирательных союзов. Рассказывает лидер партии ОЛПЭ Валев Калд.