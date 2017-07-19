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Валев Калд: ОЛПЭ пойдет на выборы как под своим именем, так и в составе избирательных союзов ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Несмотря на то, что до подачи избирательных списков на выборах в местные органы власти остается почти месяц, небольшие внепарламентские партии активно готовятся выступить в муниципалитетах и ведут постоянную работу по формированию своих списков. Председатель Объединенной Левой партии Валев Калд в интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой рассказал, что партия готовится выступить на местных выборах как по списку ОЛПЭ, так и в составе избирательных союзов. Рассказывает лидер партии ОЛПЭ Валев Калд.



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