Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире в Германии

Эстонский теннисист Юрген Зопп пробился во второй круг турнира серии ITF в немецком Касселе с призовым фондом 25 тысяч долларов.

В среду, 19 июля, в матче первого раунда 29-летний Зопп одолел 18-летнего представителя Индии, Алекса Соланки - 7:6, 6:2.

На тай-брейке первого сета Соланки не сумел набрать ни одного очка, а второй сет проходил уже под диктовку Зоппа.

Юрген Зопп пять раз подал навылет, реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки.