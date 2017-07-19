Потери Эстонии от приграничной торговли алкоголем в этом году вырастут вдвое

По оценке Министерства финансов Эстонии, государственный бюджет потеряет в этом году 22 млн евро налоговых поступлений из-за приграничной торговли алкоголем, что вдвое превысит потери за прошлый год.

Как пояснил в среду официальный представитель министерства Отт Хейнапуу, в 2016 году бюджет недополучил около 11 млн евро в связи с активизацией приграничной торговли алкоголем на фоне повышения акцизов в Эстонии, а в текущем году министерство прогнозирует потери в размере 22 млн евро.

При этом в прошлом году поступления акциза на алкоголь составили 251 млн евро, что на 29 млн евро превысило показатель 2015 года и на 1,2% - прогнозный показатель, отметил Хейнапуу. В этом году бюджет рассчитывает получить от акциза на алкоголь 276 млн евро.

Министерство прогнозирует в 2017 году снижение продаж крепкого алкоголя на 5,6%, а на четыре предстоящих года прогнозируется снижение задекларированного объема крепкого алкоголя в среднем на 3,3% в год.

Согласно прогнозу, задекларированный объем пива снизится в этом году на 5,8% и в 2018 году — на 7%, а в последующие годы снижение стабилизируется на уровне 1,8% в год при условии, что приграничная торговля пивом стабилизируется. Декларирование пива в прошлые годы было очень стабильным, а колебания между годами — незначительными, но снижение потребления ускорилось за последние два года.

Главной причиной снижения задекларированного объема пива является приграничная торговля с Латвией, активизация которой объясняется более быстрым ростом акцизных ставок в Эстонии и более низкой маржой на продукцию в Латвии.