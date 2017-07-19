Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности

Советник Канцлера права Владимир Свет прокомментировало ситуацию с изъятием 11 июля девочки из семьи граждан России, живущих в Эстонии. Сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах можно, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Например, в Пярну соцслужбы забрали ребенка потому, что окна в квартире не были застеклены. Его вернули, когда родители вставили стекла.

Как говорится в ответе Владимира Света порталу rus.err.ee, специалисты по защите детей могут забрать ребенка из семьи и обратиться в суд для приостановления или ограничения родительских прав в случае, если существует угроза здоровью или жизни ребенка.

"Сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи, - отмечено в ответе советника канцлер права. - В то же время, если бытовая ситуация, в которой живет ребенок, в течение длительного времени не улучшается и создает для него риски, то это может стать одной из причин для изъятия его из семьи".

Владимир Свет привел пример, когда по бытовым причинам, которые угрожали здоровью ребенка, его временно забрали у родителей.

В Пярну из семьи изъяли ребенка по той причине, что окна в квартире не были застеклены. Если летом такая обстановка угрозы здоровью не представляла, то с наступлением холодных месяцев появлялась прямая опасность для здоровья ребенка. После решение проблемы ребенок был возвращен в семью.

"Так или иначе, изъятие ребенка из семьи является крайней мерой, на которую идет суд и социальные службы. Исходя из того решения суда, которое было опубликовано в прессе, в данном случае проблема заключается не в бытовых условиях как таковых, а в том, какое влияние эти условия оказывали на ребенка. Точнее комментировать причины изъятия не представляется возможным ввиду того, что эти данные защищены законом о защите личных данных", - говорится в ответе Владимира Света.

Он указала на то, что лишение родительских прав - это крайняя мера. В первую очередь, социальные работники рассказывают семье об услугах, которые могут быть оказаны семье, о пособиях, которые семья может получить - социальное жилье, помощь в домашних делах и так далее. Они помогают оформить бумаги для получения этих услуг и пособий.

Также семьи направляются на консультации к различным специалистам, которые могут помочь родителям исправить ситуацию в семье. Если это необходимо, родителям предлагается возможность обучения навыкам, необходимым для заботы о ребенке. Кроме того, родителей могут связывать с различными некоммерческими организациями и добровольцами, например, Союзом защиты детей, которые могут оказать более широкую и неформальную поддержку.

Родителей могут частично ограничить в правах без изъятия ребенка из семьи

"Даже если эти методы не помогают, родители не обязательно должны быть лишены родительских прав. Например, можно ограничить право родителя на принятие решений в отношении здоровья ребенка, в остальном же сохранить иные права", - отметил Владимир Свет.

В практике канцлера права был случай, когда в одной из волостей Харьюмаа родители отказывались показывать ребенка врачам. Так как в остальном в семье проблем не было, право принятия решений о здоровье ребенка было передано местным властям. В то же время, ребенок остался в семье, и иные права у родителей сохранились.

Закон о семье и закон о защите детей весьма четко устанавливают принципы изъятия из семьи. Если существует угроза здоровью или жизни ребенка, если иные способы воздействия на родителей не позволяют устранить упомянутые угрозы, то тогда изъятие из семьи оправдано.

Кроме того, суд может ограничить права родителей, если очевидно, что злоупотребление этими правами создает риск для ребенка.

Развод родителей и их дети - основные причины жалоб к канцлеру права по вопросу лишения родительских прав

К канцлеру права достаточно часто обращаются в связи с лишением родительских прав. За последние полтора года таких обращений было несколько десятков. В основном проблемы связаны с разведенными родителями, которые не согласны с тем, каким образом в судебном порядке были урегулированы взаимоотношения между детьми и родителями после развода.

Иногда бывают жалобы на действия социальных служб, которые забирают детей из семьи. Важно понимать, что в таких делах окончательное решение принимает суд, и канцлер не имеет права пересматривать эти решения.

"Однако можно отметить, что связанные с новым законом о защите детей изменения положительно повлияли на качество работы социальных служб: были точнее описаны права специалистов по защите детей, уменьшено время, на которое можно изымать ребенка из семьи без решения суда, создан орган, который на государственном уровне занимается помощью местным специалистам по защите детей, а также осуществляет контроль за качеством их работы", - говорится в ответе советника.

Одним из доказательств позитивных изменений, обратила внимание Владимир Свет, является количество изъятых из семьи детей, которое снижается в Эстонии год за годом. За последние десять лет эта цифра упала более, чем в два раза.

Напомним, что социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Эта история получила большой резонанс в российских СМИ, потому что родители ребенка - граждане России. Ситуацией заинтересовалось управление российского омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ.

Харьюский уездный суд 14 июля по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно, до 16 октября, лишил Анатолия Газаряна и Анну Михайлову родительских прав.