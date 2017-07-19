Министерства разрабатывают новую систему плат за использование окружающей среды

Министерства финансов, экономики и окружающей среды разрабатывают новую систему плат за использование окружающей среды, которые значительно влияют на рентабельность сланцевой промышленности.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе минэкономики новостному порталу ERR.

Министерства финансов, экономики и окружающей среды в настоящее время разрабатывают соответствующие предложения, которые уже в ближайшее время могут быть обсуждены правительством.

Временно сокращенные полтора года назад ставки платы за добычу полезных ископаемых должны вскоре смениться новой системой плат за использование окружающей среды.

Резкое падение цен на энергоресурсы на мировых рынках привело к сокращениям на ряде предприятий в Ида-Вирумаа, вынудив правительство сократить плату за добычу сланца, снизить влияющие на промышленность платы за использование окружающей среды до уровня 2009 года, а также отменить систему повышенного коэффициента платы за загрязнение окружающей среды в самоуправлениях с предприятиями сланцевой промышленности.

Занимавший тогда пост министра экономики Кристен Михал (Партия реформ) сказал после принятия этого решения, что следующим шагом должно стать введение с 2018 года новой системы платы за использование ресурсов, зависящей от рыночных цен.

Министр экономики Кадри Симсон сообщила новостному порталу ERR, что дальнейшие шаги зависят от взаимодействия нескольких министерств. "Также есть вопрос о том, должно ли (сохраниться) исключение, согласно которому плата за (использование) сланца различается в зависимости от того, производится ли из него сланцевое масло или электричество", - добавила она.

Симсон также ответила утвердительно на вопрос о том, означает ли это привязку соответствующей платы к мировым ценам на нефть.