Налоговый долг принадлежащей Кроссу мызы Кыуэ превышает 125 000 евро

Об этом в среду, 19 июля, сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что фирма парламентария до сих пор не предоставила хозяйственный отчет за 2016 год.

Налоговые задолженности у предприятия были и раньше. Так, в 2014 году долги по налогам в разные месяцы составляли от 1300 до 16 5000 евро, а 2016 году в большинстве месяцев они находились уже в диапазоне от 30 000 до 40 000 евро.

Начиная с ноября прошлого года задолженность по налогам каждый месяц лишь увеличивалась и по состоянию на 19 июля составила 120 492 евро. За несвоевременное выполнение финансовых обязательств к этой сумме добавлены еще 5525 евро в виде пени.

"Налоговая задолженность обусловлена несколькими факторами. Во-первых, я плохой менеджер. Во-вторых, до уплаты налогов я выплачиваю зарплаты. То есть я буду лучше в долгу перед государством, чем перед своими работниками", - объяснил Кросс.

Он добавил, что допустил промахи и в области политики управления персоналом, но к концу прошлого года ему удалось подобрать подходящую команду, которой он очень доволен.

Политик также отметил, что оплачивает долг согласно установленному графику.

По словам Кросса, хозяйственный отчет фирмы за прошлый год сейчас проверяет аудитор, после чего он обязательно будет представлен.

В настоящее время в фирме работают 28 человек.

В 2015 году убытки предприятия составили 226 979 евро.