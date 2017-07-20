П.И.Филимонов об "Игре престолов": Еще двенадцать

Сериальные вкусы народа могут в чем-то сходиться, в чем-то расходиться, криптологически озабоченные граждане исторгают из себя восторженные писки по поводу возвращения "Твин Пикс", любители черного юмора и отрицатели духовных скреп религиозной направленности получают незамутненное интеллектуальное удовольствие от второго сезона "Проповедника", кто-то еще смотрит что-то еще. "Игру престолов" смотрят все. Независимо от пола, возраста, национальной и партийной принадлежностей. Скажем, все, кто хоть раз познал для себя истоки сериального наслаждения. Масса статей уже написана на тему того, чем же таким особенным берет этот сериал своих поклонников, так сказать, при жизни обретая – уже обретя, чего там – статус культового. А как еще назвать то, что люди запоминают девизы домов, фамилии даже второстепенных персонажей, периодически разговаривают цитатами оттуда? Я помню такое разве что по поводу "Властелина колец" и "Звёздных войн". Мне кажется, статус "Игры престолов" уже примерно такой же, если не выше. Это один из немногих сериалов, прочно вошедший в массовую культуру прямо на наших с вами глазах. Еще года три назад, когда я сам не приобщился, мне казалось достойным гордости сообщать окружающим, что я не смотрел ни одной серии. Теперь все, скорее, диаметрально противоположно. Мне кажется, что не иметь никакого представления об этом сериале не менее стыдно, чем не знать, ну, условно, не Пушкина, но, например, того же Толкиена. Не обязательно восторгаться, но иметь представление, пожалуй, даже уже и нужно.

"Я как раз надеюсь, что ни одно из обоснованных и веских предсказаний развязки сюжетов не осуществится. Это будет самой веской похвалой сценаристам."

Так чем же он берет? Не знаю, мне кажется, что сразу несколькими вещами. Во-первых, конечно, изощренным сюжетом с совершенно непредсказуемыми поворотами. Сейчас, когда в этих ваших интернетах пошел обратный отсчет ("до конца осталось двенадцать серий") все чаще и чаще будут звучать предсказания того, чем все дело кончится, куда яблочко обернется, поженится Джон Сноу на Даенерис Таргариэн либо же нет. Не буду вносить свою лепту в потоки предсказателей, скажу только, что как раз надеюсь, что ни одно из предсказаний не сбудется. Я как раз буду думать, что сценаристы сериала (при участии лично господина Мартина, дай бог ему всяческого здоровья) вывернутся таким образом, чтобы ни одно из обоснованных и веских предсказаний развязки сюжетов (а их там около десятка, сами знаете) не осуществилось. Это, в моих глазах, будет самой веской им похвалой.

Во-вторых, сериал берет неким сплавом сказки и реальности. Понятно, что сказки всегда будут привлекать больше поклонников и почитателей, чем серьезная литература о непонятных душевных терзаниях чиновника, внезапно обернувшегося жужелкой. Но эта сказка – она какая-то вовсе не сказочная, она наполнена кровью, смертями, сексом, да и магия ее почти всегда страшна и жутковата. Никакой благостности, особенно показательны в этом смысле были первые сезоны – полюбился вам герой, нате, получите, через пару серий трупешник героя обгладывают какие-нибудь вороны Винтерфелла. Такая какая-то сказка ядерной эры.

"...все эти истории о подлых убийствах, предательствах и изнасилованиях прекрасных дам – у нас в крови. И Дж. Мартин просто как-то списал их с нашей же подкорки."

В-третьих, история в основе фильма очень похожа на реальную историю средневековья. Если кому-нибудь пришла бы в голову идея заморочиться и снять подобный сериал на основании реальной истории средневековой Европы – думаю, что и тут ждал бы успех. Там бывало все то, что мы видим в "Игре престолов", а то и еще почище. Ну разве что кроме Белых ходоков, хотя их роль, так или иначе, выполняли, например, монголо-татары. Стало быть, это все заложено на генетической матрице человечества, все эти истории о подлых убийствах, предательствах и изнасилованиях прекрасных дам – у нас в крови. И Дж. Мартин просто как-то списал их с нашей же подкорки.

И, кстати, очень правильно, я считаю, что объявлен конец сериала, и что идет тот самый обратный отсчет. Потому что одна вещь никогда не шла на пользу ни одному культовому произведению – его бесконечность. Посмотрите на "Доктора Кто". Или на что-нибудь ему подобное. Очень сложно жить, не будучи уверенным, что доживешь до конца истории, в которую погрузился. Потому что Валор Моргулис. А тут – остался год и шесть недель. Дотянем как-нибудь и узнаем, чем все дело кончилось.

В ночь на среду "Игру престолов" показали в московском метро. Автор: ITAR-TASS/Scanpix