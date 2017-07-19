В Саудовской Аравии арестовали девушку, гулявшую в юбке

Саудовская модель Хулуд была арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир. Если ее признают виновной, девушке грозит штраф и тюремный срок.

Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома, сообщила в среду Русская служба Би-би-си.

На видео, изначально опубликованном в Snapchat, снята девушка, идущая по узкой улочке древнего укрепления Ушайкир. Этот памятник старины находится в провинции Надж, примерно в 155 км к северу от Эр-Рияда.

О том, что девушку задержали, сообщила полиция Саудовской Аравии. На допросе Хулуд рассказала, что вирусный ролик "опубликован в аккаунте, приписанном ей без ее ведома". При этом она сообщила, что все время ее сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

В сообщении говорится, что делом Хулуд занялась генеральная прокуратура Эр-Рияда. В случае, если девушку признают виновной, ей грозит штраф и тюремный срок.

Законы Саудовской Аравии, основанные на шариате и патриархальных традициях, сильно ограничивают права женщин. Женщины здесь обязаны носить головные платки и одежду, закрывающую тело с головы до ног. Им также запрещено водить машину и находиться в компании мужчин, не являющихся их родственниками.