Лийза Пакоста предлагает обязать детские сады работать и в выходные дни

Уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста высказала предложение, согласно которому детские сады в Эстонии могли бы работать по более гибкому графику. Это значит, что при необходимости родители могли бы оставлять своего ребенка в детском саду вечером или в выходные.

По оценке Лийзы Пакосты, должна существовать и возможность оставить ребенка в детском саду на несколько дней - для тех, кто, например, уезжает в командировку, передает в среду, 19 июля, итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4".

Как отмечает уполномоченная по равноправию Лийза Пакоста, детские сады в Эстонии должны измениться и работать более гибко, поскольку изменилась сама трудовая сфера, и рабочий график многих родителей не совпадает с графиком работы детсадов.

Кроме того, часто родители нуждаются в месте в детском саду лишь частично - например, в первой половине дня. Но платить им приходится за полное место. По мнению Лийзы Пакосты, изменения ситуации можно было бы добиться как на законодательном уровне, так и на уровне самоуправлений.

В то же время по словам главного эксперта отдела общего образования Министерства образования и науки Тийны Петерсон, родители, которые нуждаются в том, чтобы за их ребенком присмотрели вечером или в выходные, могут, например, прибегать к услугам частных детских садов. И местные самоуправления должны им в этом помочь.

"Закон о детских учреждениях и Закон о социальном обеспечении сегодня не препятствует созданию таких "гибких" мест в детских садах. В Законе о дошкольных учреждениях говорится, что местное самоуправление должно предоставлять место ребенку по желанию родителя. И когда родитель извещает местное самоуправление о своем желании, необходимо сообщать и о таких особых ситуациях, когда рабочее время родителя не совпадает со временем работы детского сада. Местное самоуправление в этом случае может предоставить такую гибкую услугу посредством частного ухода за детьми. И частные услуги уже сегодня позволяют родителю самостоятельно выбирать в какое время ими можно воспользоваться", - объяснила Тийна Петерсон.

Например, как рассказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, в столице родители, которым нужен детсад вечером или в выходные, имеют возможность воспользоваться услугами частных детских садов или нянечек - за это город выплачивает частичную компенсацию.