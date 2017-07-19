Новоселов и Прийнитс пробились в основную сетку чемпионата мира по фехтованию

В немецком Лейпциге в среду, 19 июля, стартовал чемпионат мира по фехтованию. В основной сетке индивидуальных соревнований среди шпажистов Эстонию представят Николай Новоселов и Стен Прийнитс.

Опытный Новоселов за счет своего высокого рейтинга от участия в квалификации был освобожден. Стен Прийнитс на предварительном этапе выиграл шесть боев из шести и напрямую пробился в 1/32 финала основного раунда.

Два других спортсмена сборной Эстонии - Юри Сальм и Пеэтер Турнау - преодолеть квалификацию не смогли. Сальм занял в общем зачете 66-е, а Турнау - 116-е место. Всего для участия в индивидуальном турнире шпажистов были заявлены 210 спортсменов.

Награды индивидуального турнира шпажистов будут разыграны 22 июля. В 1/32 финала соперником Николая Новоселова станет француз Ронан Густин, а Стену Прийнитсу на этой стадии предстоит бой с венгром Петером Сомфаем.

В июне Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы.