Эстонская судоходная компания Tallink инициировала процесс поиска стратегических вариантов развития, в результате которого в компанию могут быть привлечены новые ключевые инвесторы, а некоторые нынешние акционеры Tallink могут расстаться со своими акциями. Акции компании 19 июля подорожали на 9%.

Об этом говорится в сообщении Tallink, направленном в среду таллиннской бирже.

В сообщении отмечается, что решение запустить процесс поиска стратегических выборов был принят советом акционерного общества, а финансовым консультантом назначена фирма Citigroup Global Markets Limited.

Стоимость акций судоходной компании на бирже 19 июля взлетела на 9,09%

После сообщения о возможной продаже акции Tallink взлетели на 9% Автор: Таллиннская биржа

Инвестиционный банкир Хенрик Игаста сказал порталу uudised ERR, что подобная информация, как правило, выдается перед началом процесса продаж, однако это не обязательно всегда приводит к продаже компании.

Игаста предположил, что компания Baltic Cruises хочет выйти из числа акционеров Tallink. "Но я не знаю, какие были достигнуты договоренности между акционерами, особенно с главным акционером - Infortar, однако складывается впечатление, что у него будет еще больше акций".

По мнению Игаста, цель - получить лучшую цену за акции, чем та, которую компания Baltic Cruises могла получить за делистинг.

Рассматриваемые решения должны поддерживать долгосрочную стратегию Tallink и могут быть связаны с привлечением в компанию новых ключевых инвесторов. В свою очередь, это может привести к тому, что ряд нынешних акционеров Tallink продадут свои акции. При этом в настоящее время компания не может подтвердить, что этот процесс приведет в итоге к заключению каких-либо сделок.

6 июля три акционера судоходной фирмы — Baltic Cruises Holding, L.P. (владеет 16,1% акций), Baltic Cruises Investment L.P. (5,51%) и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P. (2%), сообщили бирже о заключении соглашения, согласно которому последний из указанных акционеров предоставил первым двум преимущественное право покупки его акций.

Кроме того, три предприятия договорились продавать принадлежащие им акции Tallink только совместно, в одинаковой пропорции и на одинаковых условиях.

В общей сложности им принадлежит 158,6 млн акций Tallink (23,68%), совокупная стоимость которых по текущим котировкам составляет свыше 157 млн евро.