Круг собственников Tallink может измениться

Эстонская судоходная компания Tallink инициировала процесс поиска стратегических вариантов развития, в результате которого в компанию могут быть привлечены новые ключевые инвесторы, а некоторые нынешние акционеры Tallink могут расстаться со своими акциями.

Об этом говорится в сообщении Tallink, направленном в среду таллиннской бирже.

В сообщении отмечается, что решение запустить процесс поиска стратегических выборов был принят советом акционерного общества, а финансовым консультантом назначена фирма Citigroup Global Markets Limited.

Рассматриваемые решения должны поддерживать долгосрочную стратегию Tallink и могут быть связаны с привлечением в компанию новых ключевых инвесторов. В свою очередь, это может привести к тому, что ряд нынешних акционеров Tallink продадут свои акции. При этом в настоящее время компания не может подтвердить, что этот процесс приведет в итоге к заключению каких-либо сделок.

6 июля три акционера судоходной фирмы — Baltic Cruises Holding, L.P. (владеет 16,1% акций), Baltic Cruises Investment L.P. (5,51%) и Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P. (2%), сообщили бирже о заключении соглашения, согласно которому последний из указанных акционеров предоставил первым двум преимущественное право покупки его акций.

Кроме того, три предприятия договорились продавать принадлежащие им акции Tallink только совместно, в одинаковой пропорции и на одинаковых условиях.

В общей сложности им принадлежит 158,6 млн акций Tallink (23,68%), совокупная стоимость которых по текущим котировкам составляет свыше 157 млн евро.