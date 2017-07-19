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Контавейт одержала трудную победу над молодой россиянкой ({{commentsTotal}})

Анетт Контавейт идет дальше.
Анетт Контавейт идет дальше. Автор: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не без труда пробилась в четвертьфинал турнира в Швейцарии, обыграв во втором круге представительницу России Анну Калинскую.

Поединок второго круга между 21-летней Контавейт, занимающей 32-е место в мировом рейтинге, и 150-й ракеткой мира, 18-летней Калинской состоялся на турнире в Гштааде с призовым фондом 250 тысяч долларов в среду, 19 июля.

Матч продлился 1 час и 53 минуты и завершился победой эстонки в трех сетах - 6:4, 4:6, 6:4.

Контавейт 10 раз сумела подать навылет, реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов и допустила пять двойных ошибок.

В четвертьфинале соперницей Анетт Контавейт станет победитель матча между Кариной Виттхёфт (Германия) и Ребеккой Шрамковой (Словакия).

Редактор: Сергей Михайлов

контавейттеннисwtaкалинская


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