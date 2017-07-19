Правительство почти год не может принять решение об участии Эстонии во Всемирной выставке

Правительство в четверг собиралось обсудить вопрос об участии Эстонии в следующей Всемирной выставке (EXPO), которая состоится в 2020 году в Дубае, решение о котором должно было быть принято еще осенью прошлого года, но вопрос был снова снят с повестки заседания, а министр предпринимательства Урве Пало отказалась комментировать эту тему.

О намерении правительства обсудить участие в EXPO на ближайшем заседании сообщила в среду новостному порталу ERR министр экономики Кадри Симсон.

При этом она уклончиво ответила на вопрос о ее собственной позиции. "В министерстве экономики есть два министра, решение готовит Урве Пало. Насколько я знаю, речь идет об очень затратном мероприятии. Я доверяю в этом оценке своей коллеги, что эти бюджетные средства можно более разумно использовать для экспонирования Эстонии", - сказала министр.

Между тем в пресс-службе минэкономики на соответствующий вопрос ERR ответили, что участие Эстонии в EXPO на заседании правительства в четверг обсуждаться не будет, а Урве Пало отказалась комментировать этот вопрос.

Год назад министерство экономики предложило правительству отказаться от участия во Всемирной выставке в Дубае в 2020 году. Первоначально ожидалось, что правительство примет соответствующее решение осенью прошлого года. Тем не менее, решение до сих не принято, и ни само министерство, ни Фонд развития предпринимательства (EAS) не пожелали сообщить, какую позицию они сейчас занимают по этому вопросу.