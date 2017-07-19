Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию

Сирийские беженцы провели акцию протеста возле немецкого посольства в Афинах, требуя прекратить затягивание рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища в Германии и улучшить условия их содержания в Греции.

На митинг вышли около сотни протестующих с плакатами на греческом, арабском и английском языках, сообщила "Актуальная камера".

По словам митингующих, их ходатайства о предоставлении убежища немецкие власти должны были рассмотреть в течение двух месяцев, но ответа от властей они не могут получить уже целый год.

В прошлом году убежища в Германии попросили свыше 700 000 беженцев.