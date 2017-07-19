В Польше продолжается волна протестов, Еврокомиссия грозит Варшаве санкциями

В крупных городах Польши проходят демонстрации против реформы судебной системы, а Европейская комиссия снова предупредила власти страны о возможном применении к Варшаве санкций из-за подрыва независимости судебной власти.

Об этом в среду, 19 июля, сообщила "Актуальная камера".

14 июля польский сенат вслед за нижней палатой парламента одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей.

Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов, а президент Польши Анджей Дуда пообещал наложить вето на противоречивый законопроект.

Между тем в среду Брюссель снова предупредил Варшаву, что этот законопроект вступает в противоречие с принципом разделения властей и его принятие в итоге может привести к приостановлению права голоса Польши в органах ЕС.

"Эти законы значительно увеличивает системную угрозу верховенству права. Они устранят остатки судебной независимости и поставят судебную власть под полный политический контроль правительства", - сказал первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, которого цитирует агентство Reuters.

Он также упомянул возможность, что Еврокомиссия инициирует процедуру наказания Польши за эти нарушения в соответствии с договорами ЕС.

Как отмечает Reuters, в таком случае комиссия попросит государства-члены блока официально подтвердить ее оценку действий польских властей. Если большинство членов ЕС подтвердят эту оценку, они дадут Варшаве рекомендации, как исправить ситуацию. Если рекомендации не будут выполнены, то страны-члены смогут ввести санкции вплоть до приостановки права Польши голосовать в органах Евросоюза. Тем не менее, для этого потребуется единогласное решение всех стран-членов, а Венгрия, в частности, дала понять, что она заблокирует такое решение.