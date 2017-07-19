Актуальная камера 19.07.2017 (20:00)

Новый руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, которая приступит к своим обязанностям с 1 сентября, намерена сместить акцент с языковых курсов на общение между людьми в группах по интересам. По ее мнению, общее дело лучше всего объединяет людей, занимаясь им, люди легко находят общий язык.