Актуальная камера 19.07.2017 (20:00)

Новый руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар, которая приступит к своим обязанностям с 1 сентября, намерена сместить акцент с языковых курсов на общение между людьми в группах по интересам. По ее мнению, общее дело лучше всего объединяет людей, занимаясь им, люди легко находят общий язык.
Участников международного молодежного проекта "Трудоустройство для всех: социальное предпринимательство", в рамках которого Эстонию для обмена опытом посетили представители восьми стран мира, познакомили с успехами в трудоустройстве людей с особыми потребностями, которых добилось Общество слепых массажистов.
Советник по правам ребенка НКО "Детская деревня SOS", занимающейся опекой и помощью сложным семьям, Юлия Коваленко надеется, что драматическая история с изъятием в Таллинне девочки из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой закончится хорошо и не превратится в политическое шоу из-за того, что родители - граждане России.
Особый взгляд
Прямые президентские выборы, алкогольная политика государства, партия предпринимателей Эстонии