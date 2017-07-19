Подозреваемый в совершении трагического ДТП в Ляэнемаа взят под стражу

Во вторник полиция задержала 45-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он стал виновником произошедшего 2 июля в Ляэнемаа ДТП, в котором погибла его спутница жизни.

Мужчина управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него не было права на управления автомобилем, сообщила в среду, 19 июля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

ДТП произошло вечером 2 июля на 37-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла, где столкнулись автомобили Ford Galaxy и Honda Accord. 45-летняя пассажирка Ford погибла, а водители обоих автомобилей — мужчины в возрасте 45 и 25 лет, пострадали.

Для выяснения всех обстоятельств этого ДТП полиция и прокуратура возбудили уголовное дело на основании статьи о причинении смерти по неосторожности.

Управлявший автомобилем Ford мужчина находился после ДТП в больнице. Во вторник, 18 июля, он был взят под стражу на два месяца решением Пярнуского уездного суда по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры.

"По-человечески нельзя обвинять погибшую в том, что она села в машину к своему спутнику жизни. Но есть факт – мужчина был лишен права на управление (транспортным средством) и он отбывал условное наказание, которое ему было вынесено за предыдущий случай вождения в состоянии опьянения, - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Марелле Улла. - Но он все равно сел за руль, будучи в состоянии опьянения, и сидевший рядом с ним человек погиб".

"За каждой четвертой смертью на дороге в этом году стоит алкоголь", – сказал руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин. Он добавил, что в этом году по вине нетрезвых водителей погибло столько же людей, сколько по вине таких водителей за весь 2016 год.

В этом году на дорогах Эстонии по вине нетрезвых водителей произошло почти 250 ДТП, в которых погибли семь и пострадал 91 человек. Всего в различных ДТП в этом году погибли 28 человек, еще 820 пострадали.