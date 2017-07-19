В среду переменная облачность, кратковременный дождь, +16.. +20

В среду во многих местах ожидаются кратковременные дожди.

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 2-8 м/с, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от +5 до +10, на побережье до +14.

Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от +16 до +20.