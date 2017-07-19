Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов

Участников международного молодежного проекта "Трудоустройство для всех: социальное предпринимательство", в рамках которого Эстонию для обмена опытом посетили представители восьми стран мира, познакомили с успехами в трудоустройстве людей с особыми потребностями, которых добилось Общество слепых массажистов.

В общей сложности с эстонским опытом в сфере социального предпринимательства ознакомились более пятидесяти молодых людей, сообщила в среду "Актуальная камера".

"Мы говорим о том, что есть социальное предпринимательство в каждой из наших стран. Мы говорим о том, что социальное предпринимательство — это то, что могут инициировать молодые люди, как обычные, так и имеющие какие-то ограничения здоровья", - сказала соучредитель НКО "Особый мир" Юлия Степанова.

Участники проекта разделились на группы, каждая из которых по итогам работы напишет проект по социальному предпринимательству и инновациям. Часть этих проектов могут быть реализованы в будущем.

В качестве примера успешного социального предпринимательства в Эстонии участников проекта познакомили с работой Общества слепых массажистов. Благодаря этой организации у слабовидящих и слепых людей есть возможность пройти специализированные курсы массажа, а после получить работу.

"Они все становятся FIE, частными предпринимателями, идет обучение специальное, как вести документацию. Они уже в рамках этого центра нарабатывают своих клиентов. У нас же народ со всей Эстонии, это не только Таллинн. То есть люди работают потом по всей Эстонии, и очень большой процент тех, кто потом сами ведут свое дело", - пояснила член правления Северо-эстонского общества слепых Кристина Пеэтсалу.