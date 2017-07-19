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Более четверти всех детей в Англии в прошлом году родились у иммигрантов ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: SIPA/Scanpix
За рубежом
За рубежом

28% младенцев в Англии и Уэльсе в 2016 году появились на свет у матерей, для которых Великобритания не является родной страной.

Такие данные приводит Управление национальной статистики Великобритании, сообщила в среду Русская служба Би-би-си.

Такой показатель зафиксирован впервые в истории страны.

Процент матерей, рожденных за пределами Великобритании, неуклонно рос с 1990 года, когда он составил 11,6%, а в 2016-м достиг рекордного уровня в 28,2%.

Эксперты отмечают, что одна из причин роста заключается в том, что коэффициент рождаемости у некоренных британок в среднем оказывается выше.

Редактор: Андрей Крашевский

великобританияиммиграция


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