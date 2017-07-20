У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга

У 80-летнего американского сенатора Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга, сейчас он изучает варианты лечения, сообщили представители ветерана-республиканца.

Лечение может включать в себя комбинацию химиотерапии и радиационного облучения. Сообщается, что Маккейн находится дома в бодром расположении духа, передает Би-Би-Си.

Опухоль у него обнаружили во время операции на левом глазу на прошлой неделе, в ходе которой ему удалили тромб из кровеносных сосудов глаза.

Анализ тканей показал, что у Маккейна глиобластома – первичная опухоль мозга.

По словам лечащих врачей Маккейна, он хорошо восстанавливается после операции, и в целом состояние его здоровья отличное.

Глиобластома – наиболее распространенная и агрессивная форма опухоли мозга, чаще поражающая мужчин, чем женщин. Риск ее возникновения увеличивается с возрастом.

Сенатор от Аризоны с 1987 года, на выборах президента США в 2008 году он был кандидатом от Республиканской партии и проиграл Бараку Обаме.

Маккейн провел пять с половиной лет во вьетнамском плену, где подвергался пыткам. Был освобожден в 1973 году, после подписания Парижских мирных соглашений.

Для семьи Маккейна известие о его заболевании стало шоком, сообщила 32-летняя дочь сенатора Меган.

"Из нас всех в этой ситуации самый спокойный и уверенный – мой отец", – написала она в "Твиттере".

"Болезнь может повлиять на него, но он не сдастся. Он никогда не сдается", – добавила она.

Президент Дональд Трамп сказал, что Маккейн всегда был борцом, и пожелал ему скорейшего выздоровления.