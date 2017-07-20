В Ыйсмяэ автомобиль наехал на сидевшую на скамейке пожилую женщину

В среду утром в столичном районе Ыйсмяэ автомобиль задним ходом наехал на сидевшую на скамейке перед домом пожилую женщину.

ДТП произошло в 10:37 на улице Ыйсмяэ. Автомобиль Volvo XC60, за рулем которого был 70-летний водитель, двигаясь задним ходом, наехал на сидевшую на скамейке перед домом 74-летнюю женщину.

Водитель покинул место происшествия, но после разговора с полицией вернулся на место.

Получившую травмы женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.