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Доклад: в 2016 году количество терактов в мире сократилось на 9% ({{commentsTotal}})

Боевики
Боевики "Исламского государства". Иллюстративное фото. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Общее количество терактов во всем мире, а также жертв террористических нападений в 2016 году сократилось, несмотря на рост числа терактов, совершенных боевиками "Исламского государства" (ИГ) в Ираке, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США.

В документе, в частности, сообщается, что количество терактов во всем мире в минувшем году сократилось на 9% до 11 072, а число погибших в результате террористических нападений уменьшилось на 13% до 25 621 человека, передает dw.com.

Авторы доклада связывают это с сокращением количества терактов, совершенных в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене. В то же время увеличилось количество нападений, совершенных в Демократической республике Конго, Ираке, Сомали, Южном Судане и Турции.

ИГ несет ответственность за большее количество терактов, чем другие группировки

Афганистан, несмотря на сокращение количества терактов на его территории (1340 нападений), остается на втором месте в мире по данному показателю, уступая Ираку, где было совершено 2965 терактов. В первую пятерку входят также Индия, Пакистан и Филиппины.

По данным госдепа, джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) несет ответственность за большее количество терактов, чем любая другая экстремистская группа. На ее долю приходится на 20% больше терактов в Ираке, чем в 2015 году.

По мнению Госдепартамента США, Иран в 2016 году оставался главным государственным спонсором терроризма на планете.

В документе также говорится, что Иран продолжал вербовку бойцов в Афганистане и Пакистане для шиитских формирований, участвующих в боевых действиях в Сирии и Ираке, и с прежней решимостью оказывал поддержку ливанскому радикальному движению "Хезболлах".

Редактор: Ирина Киреева

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