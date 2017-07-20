Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы

"Я отношусь к выборам очень серьезно. Отпуск в академии я тоже запланировала на сентябрь-октябрь, чтобы не мешать эти две работы, – сказала Райк газете, передает ERR Uudised. – Мы соберем в своем списке достаточно много людей, которые хотят что-то сделать для Нарвы. Я знаю многих из них и доверяю им полностью. Большая часть из них связаны с Нарвским колледжем Тартуского университета".