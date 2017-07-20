Nordea банк заработал в странах Балтии за полугодие 49 млн евро прибыли

За I полугодие 2017 года операционная прибыль Nordea в Балтийских странах составила 49 миллионов евро, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционная прибыль Эстонского подразделения Nordea банка составила 22,8 миллиона евро.

Процентный нетто-доход увеличился на 3%, нетто-доход от оказания услуг вырос на 13% благодаря росту продаж банковских продуктов и активному использованию повседневных банковских услуг, в том числе посредством цифровых каналов, которые становятся все популярнее. Совокупный доход вырос на 1% – до 103 миллионов евро.

Поскольку клиенты все чаще используют Nordea в качестве домашнего банка, объем вкладов стал расти быстрее (в годовом сравнении – на 11%), тогда как совокупный кредитный портфель вырос на 4%.

В I полугодии 2017 года Эстонское подразделение Nordea заработало 45,2 миллиона евро дохода, что на 7% больше, чем за тот же период 2016 года.

Кредитный портфель частных лиц в годовом сравнении вырос на 8%, объем кредитов бизнес-клиентов увеличился на 3%. В общей сложности объем кредитного портфеля к концу полугодия достиг 3,5 миллиарда евро, увеличившись в годовом сравнении на 4%.