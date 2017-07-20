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Гора Суур-Мунамяги станет выше: Эстония перейдет на европейскую систему расчета высот ({{commentsTotal}})

Вид с горы Суур-Мунамяги
Вид с горы Суур-Мунамяги Автор: Eesti.pl/Creative Commons
Эстония
Эстония

Эстония откажется от использования принятой в СССР в 1977 году Балтийской системы высот, отсчет которых ведется от нуля Кронштадтского футштока. Как и остальные страны Европы, Эстония начнет измерять абсолютные высоты, исходя из принятого в 1879 в Нидерландах нулевого уровня высот – отметки в центре Амстердама на высоте 9 футов 5 дюймов над уровнем моря.

В среду министр окружающей среды Сийм Кийслер подписал поправки к постановлению правительства о геодезической системе, на основании которых в Эстонии как и в других странах Европы абсолютные высоты будут рассчитываться на основании данных Амстердамского футштока.

"Переход Эстонии на европейскую систему расчета высот готовился в течение длительного времени и теперь уже ясно, что свой 100-летний юбилей Эстонская Республика встретит в новой системе высот, – пояснил министр окружающей среды Сийм Кийслер. – Переход от Балтийской системы высот, привязанной к Кронштадтскому футштоку, приведет, в зависимости от региона, к повышению отметки высот на 15-24 сантиметра. Например, высота самой высокой в Эстонии и в странах Балтии горы Суур-Мунамяги (Suur-Munamagi), официальная высота которой сейчас составляет 317,2 метра, по новой системе измерения высот составит 317,4 метра".

Кийслер подчеркнул, что переход на новую систему измерения внесет поправки в исходные данные точки отсчета, но, естественно, никак не повлияет на физические показатели высоты и глубины конкретных природных объектов. С переходом на новую систему не изменятся и границы заповедных зон на суше и водоемах.

"Необходимость перехода на европейскую систему высот связана с целым рядом обстоятельств. Введенная в 1977 году Балтийская система высот к нынешнему времени устарела, при ее введении были использованы неточные физические параметры, а Эстония хотела бы работать в более точной, единой Европейской системе высот, – пояснил генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс. – К 2000 году почти 47% знаков тогдашней государственной геодезической системы разрушились или были уничтожены, что усложнило проведение геодезических работ. Сейчас наше ведомство привело в порядок систему геодезических знаков, покрывающую всю территорию Эстонии, которая позволяет теперь точнее проводить измерения высот, в том числе, и с помощью GPS".

Европейской системой измерения высот на сегодняшний день пользуются и соседи Эстонии по региону – Финляндия, Норвегия, Швеция, Латвия и Литва. Переход на европейский стандарт позволит Эстонии участвовать в международных проектах, требующих точности измерений высот, не прибегая каждый раз к перерасчетам.

Переход на европейскую систему высот в Эстонии произойдет в течение трех месяцев. Строительные проекты, начатые до 1 января 2018 года, можно будет довести до конца в еще старой системе расчета высот.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

суур-мунамягисистема высот


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