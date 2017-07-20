В четверг днем ожидается от +16 до +20 градусов

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Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Советник Канцлера права Владимир Свет прокомментировало ситуацию с изъятием 11 июля девочки из семьи граждан России, живущих в Эстонии. Сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах можно, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Например, в Пярну соцслужбы забрали ребенка потому, что окна в квартире не были застеклены. Его вернули, когда родители вставили стекла.
Правительство Эстонии утвердило изменения в государственную программу обучения для основной школы: требования к урокам плавания ужесточат, чтобы избежать несчастных случаев на воде.
Владельцы паспортов иностранца или серых паспортов не использовали возможность получить гражданство другой страны, и это показывает их желание жить в Эстонии, считает министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.
Особый взгляд
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