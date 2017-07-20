Министр Урве Пало сменила совет компании Eesti Post

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урвве Пало отозвала совет государственной логистической компании AS Eesti Post и по рекомендации номинационного комитета назначила новое; председателем совета вероятно станет Бо Хенрикссон.

Согласно подписанному в среду распоряжению, Пало отзывает из совета Eesti Post Рауля Кудре, Марио Ламбинга, Тоомаса Лейто, Мерике Сакс и Вейко Тишлера, а также на период согласования полномочий Лаури Паэвеэра.

Вместо них Пало назначила Бо Хенрикссон, который по мнению министра подходит на пост председателя правления, Прийта Конго, Индрека Лаули, Лаури Паэвеэра и Регину Раукас со сроком полномочий в три года.

Также Пало назначила председателю совета AS Eesti Post плату в размере 1200 евро в месяц, а членам правления – по 600 евро в месяц.