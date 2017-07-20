В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями

Нарвский музей приглашает всех 22 и 23 июля на тематические дни Северного двора "Две стороны растений". В эти дни аптекари Северного двора познакомят посетителей с разными возможностями использования лекарственных растений и пряностей как в медицине, так и в приготовлении пищи.

В этот раз в центре внимания орехи, которые даже удостоились мини-выставки. Можно будет угоститься травяным чаем, прогуляться по саду с пряностями со знатоками и проверить свои знания.

Аптекарям будут помогать советом и опытом гости тематических дней: руководитель института фармацевтики Тартуского университета, профессор фармакогнозии Айн Рааль и главный редактор журнала Eesti Loodus, ботаник Тоомас Кукк.

Мероприятие поддерживает "Эстонский капитал культуры".

Вход по музейному билету.