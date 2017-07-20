Ситуация на дорогах Пярнумаа улучшается ({{commentsTotal}})
Количество ДТП в уезде уменьшилось. В то же время полиция призывает водителей не переоценивать свои силы и соблюдать правила дорожного движения. С подробностями Ирина Газизулина.
Количество ДТП в уезде уменьшилось. В то же время полиция призывает водителей не переоценивать свои силы и соблюдать правила дорожного движения. С подробностями Ирина Газизулина.
Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.
Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап. Чиновник объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять свой образ жизни во благо своего ребенка.
Советник канцлера права Владимир Свет прокомментировал ситуацию с изъятием 11 июля девочки из семьи граждан России, живущих в Эстонии. Сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах можно, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Например, в Пярну соцслужбы забрали ребенка потому, что окна в квартире не были застеклены. Его вернули, когда родители вставили стекла.
Особый взгляд
Прямые президентские выборы, алкогольная политика государства, партия предпринимателей Эстонии