Эстония примет до 160 сирийских беженцев из Турции

Департамент полиции и погранохраны Эстонии рассматривает ходатайства о предоставлении убежища пяти семьям сирийских беженцев, временно размещенным в Турции. Решение по ходатайствам в общей сложности 26 человек будет принято в течение августа.

Как отмечает издание Eesti Pаevaleht, это первая группа сирийцев, которых могут переместить в рамках совместного соглашения по беженцам между Европейским союзом и Турцией от 2016 года. В мае эстонские чиновники провели интервью с кандидатами, прошедшими первичный контроль в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR) перед возможным перемещением в Эстонию. Тогда же чиновники выяснили историю каждого из кандидатов и проверили, в какой мере им подходит образ жизни в Эстонии.

Сейчас рассматриваются ходатайства 26 человек. Сколько из них будут размещены в Эстонии, выяснится в течение месяца. Власти Эстонии могут и отказаться принимать их в случае, если в кандидатах увидят угрозу общественному порядку или безопасности страны.

При выборе кандидатов по-прежнему предпочтение отдается семейным людям, сирийцам или гражданам Сирии.

Как пояснила заместитель руководителя отдела гражданства и политики в области миграции Министерства внутренних дел Лианы Роосмаа, новая миссия эстонских чиновников для знакомства с возможными кандидатами на перемещение из Турции пока не намечается, однако не исключено, что она будет сформирована осенью. "Ради одного переселенца нет смысла направлять такую миссию в Турцию, только когда наберется достаточное количество желающих", – сказала Роосмаа.

Эстония готова принять до 160 беженцев, временно размещенных в Турции. В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.

В рамках миграционной программы ЕС в Эстонию к настоящему моменту в общей сложности перемещены и обосновались на жительство 161 человек, из них 20 человек были перемещены из Турции.