На эстонском фестивале хип-хопа выступят Tommy Cash, Beebilõust и 12EEK Monkey

С 11 по 12 августа в Эльва уже в 11-й раз пройдет эстонский фестиваль хип-хопа.

Среди множества артистов на сцену выйдут известный масштабными концертами Tommy Cash, вместе выступят Genka и Пауль Оя, а также можно будет услышать рифмы рэппера Reket.

Кроме того, в списке выступающих будут Beebilõust, 5miinust, Arop, 12EEK Monkey, Abraham, 5loops, Azma, Gringo и многие другие.

Будет на фестивале и зарубежный артист - Snowgoons из Германии.

Фестиваль пройдет с 11 по 12 августа в Эльва в Центре оздоровительного спорта Тартумаа.