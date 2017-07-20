ФОТО: лосиха привела детенышей полакомиться солью

Ученые Тартуского университета прошлой осенью при помощи охотников надели на десять лосей в районе Козе-Мяо радиоошейники, чтобы исследовать передвижение животных и спланировать новые экодукты для четырехполосных шоссе. Недавно одна из подопытных лосих попала в объектив камеры со своими лосятами.

Животные, попавшие в кадр, пришли полакомиться солью, передает novaator.err.ee.

"Недавно группа исследователей лосей в Козе-Мяо получила радостное сообщение – в объектив камеры, расположенной в охотничьем угодье Козе, попала одна из двух исследуемых лосих с двумя лосятами", – значится на сайте Эстонского общества охотников.

Лосихе, которую назвали Мари, надели ошейник с функцией GPS 23 октября прошлого года около деревни Силмси в волости Козе. В последнее время она вместе с детенышами находилась в шести километрах от места, где ей надели ошейник.

Ошейники фиксируют местонахождение животного каждые полчаса. Собранные данные будут отражать не только информацию о пересечении животными дороги, но и о выборе места обитания, миграции. Данные огласят осенью на конференции в Тарту.